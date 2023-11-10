Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye Belediyesi´nden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

        OSMANİYEBelediyesi, İsrail'in Gazze´ye yönelik saldırıları nedeniyle boykot kararı aldı. Belediyeye ait hizmet ve tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satışına ve kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, "İsrail´i ve İsrail´e ait olan bütün ürünlerin boykot edilmesini, yaşanan vahşetin kınanmasını bütün kalbimizle, bütün yüreğimizle bütün hemşehrilerimizden, bütün vatandaşlarımızdan istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 12:28 Güncelleme: 10.11.2023 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye Belediyesi´nden İsrail menşeli ürünler için boykot kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYEBelediyesi, İsrail'in Gazze´ye yönelik saldırıları nedeniyle boykot kararı aldı. Belediyeye ait hizmet ve tesislerde İsrail menşeli ürünlerin satışına ve kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirten Belediye Başkanı Kadir Kara, "İsrail´i ve İsrail´e ait olan bütün ürünlerin boykot edilmesini, yaşanan vahşetin kınanmasını bütün kalbimizle, bütün yüreğimizle bütün hemşehrilerimizden, bütün vatandaşlarımızdan istiyoruz" dedi.

        Osmaniye Belediyesi Meclisi'nin aldığı kararla, belediyeye ait hizmet ve tesisleri ile yapacağı tüm organizasyonlarda İsrail menşeli ürünlerin satışına ve kullanılmasına izin verilmeyecek. Belediye Başkanı Kadir Kara, Gazze´de, dünyada hangi dinden, dilden ve ülkeden olursa olsun bütün insanların karşı çıktığı büyük bir katliamın yaşandığını ifade etti. Bu katliamın sorumlusunun İsrail devleti ve Netanyahu hükümeti olduğunu belirten Başkan Kadir Kara, "Biz Osmaniye Belediyesi olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, bütün dünyaya yapılan çağrılarda olduğu gibi biz de bir çağrıda bulunmak istiyoruz. İsrail´i ve İsrail´e ait olan bütün ürünlerin boykot edilmesini, yaşanan vahşetin kınanmasını bütün kalbimizle, bütün yüreğimizle bütün hemşehrilerimizden, bütün vatandaşlarımızdan istiyoruz. Biz de bu konuda belediye meclisimizde almış olduğumuz karar gereğince İsrail devletini ve hükümetini kınamış bulunmaktayız" diye konuştu.

        'VAHŞET YAŞANMAKTADIR'

        Yaşananların insanlık dramının çok daha ötesine taşınmakta olduğunu kaydeden Başkan Kadir Kara, "Kadın, çocuk, yaşlı hiç gözlerinin yaşlarına bakılmadan katledilmekte, büyük bir vahşet yaşanmaktadır. Buna hangi insanın kalbi, hangi insanın yüreği, hangi dilden, hangi dinden olursa olsun dayanması mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli´nin önderliğinde ve diğer tüm siyasi partilerin ortaya koymuş oldukları ortak tavırla, biz de İsrail devletinin yapmış olduğu bu vahşeti kınıyoruz. Bir an önce bitirilmesi için bütün dünya ülkelerine Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütmüş olduğu diplomatik program çerçevesinde destek verilmesini talep ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Dönüşüm bedelini ödeyemeyene 'oturum izni'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AYM, arka arkaya yanlış yapar hale geldi
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Dolmabahçe'ye akın!
        Dolmabahçe'ye akın!
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Kadıköy'de 'Ata'ya Saygı Zinciri'
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Spor camiası Ata'yı andı
        Spor camiası Ata'yı andı
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        10 Kasım'da dünya manşetlerinde Atatürk
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağıtlar
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Ünlülerden 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir
        Türkiye'nin kalbinin attığı yer: Anıtkabir

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı
        Osmaniye'de "Deprem Bölgesini Canlandırma Destek Programı" toplantısı
        Osmaniye'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti
        Osmaniye'de üniversite öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti
        Aldıkları araçlar için verdikleri çekleri tehditle geri alan 3 şüpheliden 2...
        Aldıkları araçlar için verdikleri çekleri tehditle geri alan 3 şüpheliden 2...
        Üniversitede Filistin´e destek yürüyüşü
        Üniversitede Filistin´e destek yürüyüşü
        Osmaniye'de verdikleri çekleri tehditle geri aldığı öne sürülen 3 şüpheli y...
        Osmaniye'de verdikleri çekleri tehditle geri aldığı öne sürülen 3 şüpheli y...
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
        Osmaniye'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı