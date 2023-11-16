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        Osmaniye´de servis midibüsü devrildi: 2 yaralı

        OSMANİYE´deseyir halinde ve içinde yolcu bulunmayan işçi servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü ve kardeşi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:50
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        Osmaniye´de servis midibüsü devrildi: 2 yaralı
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        OSMANİYE´deseyir halinde ve içinde yolcu bulunmayan işçi servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü ve kardeşi yaralandı.

        Kaza, Osmaniye Erzin Eski yolu Akyar köyünde meydana geldi. Osmaniye´den Erzin istikametine seyir halinde olan 31 GB 322 plakalı Murat O. idaresindeki içerisinde yolcu bulunmayan işçi midibüsü, iddiaya göre yolda başka bir otomobilin sıkıştırmasıyla kontrolünden çıkarak, yolun sol tarafında bulunan zeytin bahçesine devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat O. ve kardeşi Ali O., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Araç, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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