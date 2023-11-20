Altına girdiği otomobilin başını ezdiği yavru köpek, görme yetisini kaybetti

OSMANİYE'dealtına girdiği park halindeki otomobilin hareket etmesi sonucu başının bir kısmı ezilen 4 aylık köpek, görme yetisini kaybetti.

Toprakkale ilçesinde park halindeki otomobilin hareket etmesi sonucu yaralanan yavru köpek, sürücü tarafından HAYTAP Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Göz küresi vücudunun dışına çıkan köpek, HAYTAP İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından ameliyata alındı. Göz küresini yeniden vücudun içine hapseden Laçinbala, göz kaslarında ve sinirlerinde ciddi tahribat olduğu için köpeğin görme yetisinin kaybolduğunu söyledi. Laçinbala, "Kış mevsiminin gelmesi ile hayvanlar araçların altına veya motor kısımlarına girmeye başladı. Bu nedenle ölümler ve yaralanmalar da arttı. Bu tip kazaların önlenmesi için en basit kural; araca binerken kaputa vurup, kornaya basmak gerekir" dedi. Laçinbala, yavru köpeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiğini, henüz hayati tehlikeyi atlatmadığını söyledi.