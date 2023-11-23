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        Depremde Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama 

        KAHRAMANMARAŞdepreminden etkilenen Osmaniye'de yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Bilge Sitesi A Blok ile ilgili davada 4 kişi tutuklandı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 21:58 Güncelleme: 23.11.2023 - 22:00
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        Depremde Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama 
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        KAHRAMANMARAŞdepreminden etkilenen Osmaniye'de yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği 10 katlı Bilge Sitesi A Blok ile ilgili davada 4 kişi tutuklandı.  

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´ta meydana gelen depremlerde Osmaniye merkezde Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı Bilge Sitesi A Blok yıkıldı. Apartmanda bulunan 105 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi halkında 'Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi ile ilgili davanın ilk duruşmasında müştekiler ile sanıklar H.K., A.G. , M.İ. ve F.P. katıldı. Yargılama sonunda mahkeme tüm sanıkların tutuklanmalarına karar verdi. Tutuklanan yapı sahibi, müteahhit ve inşaat mühendisleri cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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