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        FETÖ hükümlüsü öğretmen saklandığı evde, gizli bölmede yakalandı

        OSMANİYE´deFETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski fen bilgisi öğretmeni A.T. saklandığı evde, kitaplığın arkasındaki gizli bölmede yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:40
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        FETÖ hükümlüsü öğretmen saklandığı evde, gizli bölmede yakalandı
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        OSMANİYE´deFETÖ/PDY´ye üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski fen bilgisi öğretmeni A.T. saklandığı evde, kitaplığın arkasındaki gizli bölmede yakalandı. 

        İl Jandarma Komutanlığı tarafından, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmen A.T.´nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışma ve fiziki takip sonucu kadın hükümlünün Kadirli ilçesinin İlbistanlı köyünde akrabalarına ait evde saklandığı belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, yaptığı aramada, evin ikinci katındaki kitaplığın arkasında bulunan gizli bölmede A.T.´yi buldu. Gözaltına alınan A.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi´ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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