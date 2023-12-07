Depremde ölen öğrencinin ismi, okulunda yaşatılacak

KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde Osmaniye´de yaşamını yitiren lise öğrencisi Fatma Sena Kaba´nın (16) ismi, öğrenim gördüğü okula yaptırılan çok amaçlı salona verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerde Osmaniye´de oturdukları binanın yıkılması sonucu Gazi İsmail Kaba, eşi Şenay ile çocukları Durmuş Ali, Özlem, Fatma Sena ve Furkan, enkaz altında kaldı. Gazi İsmail Kaba yaralı olarak kurtulurken, eşi ve 4 çocuğu yaşamını kaybetti. 10´uncu sınıf öğrencisi olan Fatma Sena Kaba´nın ismi, öğrenim gördüğü okulda yaptırılan çok amaçlı toplantı salonuna verildi. Salonun açılışı, Kaba´nın babası Gazi İsmail Kaba, Vali Erdinç Yılmaz ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gazi İsmail Kaba, kızının isminin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.