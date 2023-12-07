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        Depremde ölen öğrencinin ismi, okulunda yaşatılacak

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde Osmaniye´de yaşamını yitiren lise öğrencisi Fatma Sena Kaba´nın (16) ismi, öğrenim gördüğü okula yaptırılan çok amaçlı salona verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:10
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        Depremde ölen öğrencinin ismi, okulunda yaşatılacak
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        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde Osmaniye´de yaşamını yitiren lise öğrencisi Fatma Sena Kaba´nın (16) ismi, öğrenim gördüğü okula yaptırılan çok amaçlı salona verildi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat´taki depremlerde Osmaniye´de oturdukları binanın yıkılması sonucu Gazi İsmail Kaba, eşi Şenay ile çocukları Durmuş Ali, Özlem, Fatma Sena ve Furkan, enkaz altında kaldı. Gazi İsmail Kaba yaralı olarak kurtulurken, eşi ve 4 çocuğu yaşamını kaybetti. 10´uncu sınıf öğrencisi olan Fatma Sena Kaba´nın ismi, öğrenim gördüğü okulda yaptırılan çok amaçlı toplantı salonuna verildi. Salonun açılışı, Kaba´nın babası Gazi İsmail Kaba, Vali Erdinç Yılmaz ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı. Gazi İsmail Kaba, kızının isminin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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