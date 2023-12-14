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        FETÖ hükümlüsü, gizli bölmede yakalandı

        OSMANİYE'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen, elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:30
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        FETÖ hükümlüsü, gizli bölmede yakalandı
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        OSMANİYE'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen, elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ/PDY üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Türkçe öğretmeni H.M.G. adlı kadının, kent merkezinde bir evde saklandığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese baskın yaptı. H.M.G., yatak odasında elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan H.M.G., işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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