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        Osmaniye´de deprem konutlarında sona gelindi

         KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde 1010 kişinin hayatını kaybettiği  687 binanın yıkıldığı Osmaniye´de depremzedeler için yapılan konutlarda sona gelindi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz,  "211 adet bloktan, 130 adet blokun kaba inşaatları tamamlanmış olup, ince imalatları devam etmektedir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:44 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:50
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        Osmaniye´de deprem konutlarında sona gelindi
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         KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde 1010 kişinin hayatını kaybettiği  687 binanın yıkıldığı Osmaniye´de depremzedeler için yapılan konutlarda sona gelindi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz,  "211 adet bloktan, 130 adet blokun kaba inşaatları tamamlanmış olup, ince imalatları devam etmektedir" dedi.

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, TOKİ tarafından kent genelinde yapımı süren 211 bloktan oluşan 3 bin 875 adet kalıcı deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Vali Yılmaz, 130 adet blokun kaba inşaatlarının tamamlandığını, ince imalatlarının devam ettiğini belirtirken, "Geriye kalan 81 adet blokun ise kaba inşaatlarının yapımı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Merkez ve ilçelerdeki kalıcı deprem konutlarında çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve bloklarımız yükseliyor. Toprakkale ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde, 152 konuttan oluşan 7 blok, Sumbas ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde ise 190 konuttan oluşan 12 blokun tamamı bitme aşamasına gelmiştir. Düziçi ilçesi Gökçayır Mahallesi'nde 1209 konuttan oluşan 65 blokun 44'ünün ince imalatları yapılıyor. Geriye kalan 21 adet blokun ise kaba imalatları devam ediyor. Hasanbeyli ilçesi Merkez Mahallesi'nde, 504 konuttan oluşan 37 blokun 24'ünün ince imalatlarının yapımı sürüyor. Geriye kalan 13 adet blokun ise kaba imalatları devam etmektedir. Osmaniye Merkez Akyar Mahallesi'nde 1820 konuttan oluşan 90 bloğun 43'ünün ince imalatları yapılmakta olup, geriye kalan 47 adet blokun ise kaba imalatları devam etmektedir" diye konuştu. 

        SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

        Vali Yılmaz, yapılan deprem konutlarının standartları yüksek, depreme dayanıklı, son teknoloji kullanılarak güvenli konutlar olduğunu ifade ederken, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Bizler kıymetli hemşehrilerimizin, en kısa zamanda bu konutlara kavuşmaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Konutlarımızı biran evvel bitirip vatandaşlarımıza teslim edilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Konutlarımızın kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum". Dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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