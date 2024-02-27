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        Takiple durdurulan 2 otomobilden uyuşturucu çıktı; 3 şüpheli tutuklandı

        OSMANİYE'de , polisin ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı 2 otomobil takip sonucu durduruldu. Otomobillerde 61 kilo 950 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 sürücü ve yanlarındaki 1 kişi tutuklandı. Osmaniye ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla 2 farklı otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Osmaniye'de oluşturulan uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücüler, kaçtı. 2 otomobil de kısa süreli takip sonucu durduruldu. Otomobillerde yapılan detaylı aramada, toplam 61 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan sürücüler Cüneyt C. ile Osman C. ve otomobillerden birinde bulunan Adnan D., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:39
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        Takiple durdurulan 2 otomobilden uyuşturucu çıktı; 3 şüpheli tutuklandı
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        OSMANİYE’de , polisin ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı 2 otomobil takip sonucu durduruldu. Otomobillerde 61 kilo 950 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 sürücü ve yanlarındaki 1 kişi tutuklandı. Osmaniye ve Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmayla 2 farklı otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Osmaniye'de oluşturulan uygulama noktasında polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücüler, kaçtı. 2 otomobil de kısa süreli takip sonucu durduruldu. Otomobillerde yapılan detaylı aramada, toplam 61 kilo 950 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan sürücüler Cüneyt C. ile Osman C. ve otomobillerden birinde bulunan Adnan D., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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