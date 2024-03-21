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        Horoz dövüşü üzerinden bahis oynayan 94 kişiye 603 bin lira ceza

        OSMANİYE'de horoz dövüştürüp bahis oynadıkları belirlenen 94 kişiye toplam 603 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:39 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:45
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        Horoz dövüşü üzerinden bahis oynayan 94 kişiye 603 bin lira ceza
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        OSMANİYE’de horoz dövüştürüp bahis oynadıkları belirlenen 94 kişiye toplam 603 bin lira idari para cezası uygulandı. Dövüşmeleri için eğitilen horozların fiyatlarının 50 ile 100 bin lira arasında olduğu tespit edildi. El konulan 14 horoz ise tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde iş yeri görünümü verilen mekanda ‘Horoz dövüşü’ düzenlenerek bahis oynatıldığı, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay gibi çevre illerden de kişilerin katılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen polis, horozların ring alanında dövüştürülerek bahis organize edildiğini tespit ederek, 98 şüpheliyi suçüstü yakaladı. İşletme sahibi Erol S. ile birlikte Bahattin G., Mustafa K. ve Yusuf D. hakkında 'hayvanları dövüştürmek ve bahis oynatmak için yer sağlamak ve organize etmek' suçlarından adli işlem yapılıp, iş yeri ise mühürlenerek kapatıldı. Bahis oynayan 94 kişiye ise toplam 603 bin TL ceza uygulandı. Polis ekipleri tarafından el konulan 14 dövüş horozu, tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Dövüşmeleri için eğitilen horozların fiyatlarının ise 50 ile 100 bin lira arasında olduğu tespit edildi.

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