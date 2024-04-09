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        Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        OSMANİYE'de, hafif ticari araç ile otomobilin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 23:22 Güncelleme: 09.04.2024 - 23:25
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        Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        OSMANİYE'de, hafif ticari araç ile otomobilin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Yunus Emre Mahallesi, İskender Türkmen Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 MA 4107 plakalı hafif ticari araç ile 80 MA 3064 plakalı otomobil, Nohuttepe köyü kavşağında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgele itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye erlerince bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 2’si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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