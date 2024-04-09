Osmaniye'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında merkeze bağlı Yunus Emre Mahallesi, İskender Türkmen Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 MA 4107 plakalı hafif ticari araç ile 80 MA 3064 plakalı otomobil, Nohuttepe köyü kavşağında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgele itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye erlerince bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 2’si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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