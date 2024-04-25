Osmaniye'de, tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronu düştü

OSMANİYE’de bu yıl ilki düzenlenen Sanayi ve Ticaret Fuarı’na katılan bir firma tarafından tanıtım amacıyla uçurulan yangın söndürme dronu, kontrolden çıkarak düştü. Yaralananın olmadığı olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Salı Pazarı Fuar Alanı'nda düzenlenen ve üç gün süreyle ziyaretçilerini ağırlayacak olan Sanayi ve Ticaret Fuarına 50’ye yakın firma katıldı. Bir firma tarafından yapılan hazırlıkların ardından tanıtım amaçlı yangın söndürme dronu havalandırıldı. Su püskürtme sırasında dron kontrolden çıktı. Pervaneleri hortuma çarpıp parçalanan dron yere düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olay anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.