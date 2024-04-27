Osmaniye'de orman yangını
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı.
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Yangın, akşam saatlerinde Gaffarlı köyü Kesnesur mevkisindeki ormanda alanda henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, arazözler ve iş makineleriyle yangına müdahaleyi sürdürüyor.
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