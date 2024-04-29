Yılanın ısırdığı kadın, hayatını kaybetti

Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyü, Çirişlikaş Mahallesi'nde Cennet İnci, ineğini otlatmaya gitti. İnci'yi arazide yılan ısırdı. Cennet İnci, kendi imkanlarıyla köy yoluna çıkarak yardım istedi. Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cennet İnci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.