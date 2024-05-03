Osmaniye'de, kamyonda 41,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

OSMANİYE’de şüphe üzerine polisin durdurarak arama yaptığı kamyondan 41 kilo 600 gram 'skunk' ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü ve yanındaki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent güzergahlarında oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, kamyonun kupa kısmının üst tarafındaki bölmede, 3 ayrı çuvalda 41 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında gözaltına alınan sürücü Harun T. ve yanındaki Ömer T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.