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        Osmaniye'de, kamyonda 41,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        OSMANİYE'de şüphe üzerine polisin durdurarak arama yaptığı kamyondan 41 kilo 600 gram 'skunk' ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü ve yanındaki kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:00
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        Osmaniye'de, kamyonda 41,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        OSMANİYE’de şüphe üzerine polisin durdurarak arama yaptığı kamyondan 41 kilo 600 gram 'skunk' ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü ve yanındaki kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent güzergahlarında oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, kamyonun kupa kısmının üst tarafındaki bölmede, 3 ayrı çuvalda 41 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında gözaltına alınan sürücü Harun T. ve yanındaki Ömer T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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