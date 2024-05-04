Hatay'da magandaların tabancayla vurduğu köpek, Osmaniye'de ameliyat edildi

HATAY’da, tabancayla bacağından vurulmuş halde bulunan sokak köpeği, hayvanseverler tarafından transfer edildiği Osmaniye’de ameliyat edildi. Yaklaşık 2,5 saat süren zorlu operasyonun ardından kurşun çekirdeği çıkartıldı. Köpeğin eskisi gibi sağlıklı yürüyemeyeceği kaydedildi.

Kırıkhan ilçesinin kırsal Güzelce Mahallesi’nde bir sokak köpeğinin sekerek yürüdüğünü fark eden hayvanseverler, harekete geçti. Bacağından yaralandığı saptanan sokak köpeğinin tedavisi için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iletişime geçen hayvanseverler, Osmaniye’deki tedavi merkezine transferini sağladı. Burada, Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından muayene edilen köpeğin çekilen röntgen görüntüsünde, ateşli bir silahla yaralandığı, sol ön humerus kemiğinde parçalanma ve sinirlerde de tahribat oluştuğu belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin bacağındaki mermi çekirdeği, yaklaşık 2,5 saat süren zorlu bir operasyonla çıkartıldı. 20 santimetre büyüklüğündeki açık yara ve mermi çekirdeğinin çıkartıldığı 5 santimetrelik açık yaraya tedavi uygulandı. Ayrıca, mermiye bağlı enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi ile paraziter ilaçlamalar uygulandı. Diğer yandan ise jandarma tarafından adli işlem başlatıldı.