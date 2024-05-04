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        Hatay'da magandaların tabancayla vurduğu köpek, Osmaniye'de ameliyat edildi

        HATAY'da, tabancayla bacağından vurulmuş halde bulunan sokak köpeği, hayvanseverler tarafından transfer edildiği Osmaniye'de ameliyat edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 10:33 Güncelleme: 04.05.2024 - 10:35
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        Hatay'da magandaların tabancayla vurduğu köpek, Osmaniye'de ameliyat edildi
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        HATAY’da, tabancayla bacağından vurulmuş halde bulunan sokak köpeği, hayvanseverler tarafından transfer edildiği Osmaniye’de ameliyat edildi. Yaklaşık 2,5 saat süren zorlu operasyonun ardından kurşun çekirdeği çıkartıldı. Köpeğin eskisi gibi sağlıklı yürüyemeyeceği kaydedildi.

        Kırıkhan ilçesinin kırsal Güzelce Mahallesi’nde bir sokak köpeğinin sekerek yürüdüğünü fark eden hayvanseverler, harekete geçti. Bacağından yaralandığı saptanan sokak köpeğinin tedavisi için Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile iletişime geçen hayvanseverler, Osmaniye’deki tedavi merkezine transferini sağladı. Burada, Veteriner Hekim Ali Laçinbala tarafından muayene edilen köpeğin çekilen röntgen görüntüsünde, ateşli bir silahla yaralandığı, sol ön humerus kemiğinde parçalanma ve sinirlerde de tahribat oluştuğu belirlendi. Ameliyata alınan köpeğin bacağındaki mermi çekirdeği, yaklaşık 2,5 saat süren zorlu bir operasyonla çıkartıldı. 20 santimetre büyüklüğündeki açık yara ve mermi çekirdeğinin çıkartıldığı 5 santimetrelik açık yaraya tedavi uygulandı. Ayrıca, mermiye bağlı enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi ile paraziter ilaçlamalar uygulandı. Diğer yandan ise jandarma tarafından adli işlem başlatıldı.

        Ali Laçinbala, mermi çekirdeğinin, köpeğin sol ön bacağını paramparça bir hale getirdiğini belirterek, “Yaklaşık 2,5 saat süren bir ameliyatla operasyonumuzu tamamladık. Çok ciddi bir açık yara sonrasında mermi çekirdeğini içeriden çıkarttık. Depremi yaşadık ölümden döndük ama hala bu tip şeyleri hala yapmaya devam ediyoruz. Lütfen bu canlara ikinci bir yaşam hakkı tanıyın. Bu canlar da bizim gibi nefes alıyor, lütfen bu ıstırapları onlara yaşatmayın” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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