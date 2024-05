Gültekin Uysal: Bir yanlış yapılırken bunlara müdahale edebilmenin formüllerini Türk demokrasisi üretmeli

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bugün ekonomiden başlayarak uzun yıllara yayılacak bir faturayı, maliyeti her bir vatandaşımız, her birimiz göğüsleyeceğiz. Bir yanlış yapılırken bunlara müdahale edebilmenin formüllerini Türk demokrasisi üretmeli. Sadece sandıktan sandığa değil, katılımcı, müzakereci demokrasi diyoruz” dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Osmaniye’de partisinin merkez ilçe teşkilatını ziyaret etti. Uysal'ın, ziyaretinde İl Başkanı Muhammet Güloğlu ile partililer de hazır bulundu. Genel Başkan Uysal yaptığı açıklamada, seçimlerde emeği geçen parti teşkilat mensuplarına teşekkür etti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde halkın iradesinin tecelli ettiğini dile getiren Uysal, “Seçimlerin zorluğunu ifade etmeye hacet yok. Türkiye'nin içine düştüğü 20 yıllık bir başka iklim var. Seçim rekabetinin mahiyetinin değiştiği, bilerek ve istenerek, kirli kaynaklarla, pahalı bir faaliyet haline getirildiğini hepimiz idrak ediyoruz. Ama inanan, fikrinin gücüyle beraber söyleyecek sözü olan insanlar olarak millet önünde her zaman iddiamızın sahibiyiz ve bunu korumak için de bütün arkadaşlarımızla beraber bu mücadeleyi veriyoruz, vermeliyiz. Türkiye'nin bu kilidi açabilmesinin yegane yolu, makul alanda siyaseti yeniden ete kemiğe büründürmek. Ülkenin yaşadığı bir alabora var. Siyasi alana yansımış tezahürlerini, toplumsal alanda, iktisadi alandaki dinamiklerine baktığımızda, çok şey söyleyebiliriz. İşte bütün bu ahval içerisinde, bu şartlar içerisinde burada elbette hedefimiz kazanmak ama kazanmamaktan bağımsız bir şekilde burada söylenen söz siyasetin, demokrasinin manası da odur. Toplumsal rızayı üretmek, o süreçleri işletebilmektir. Biz inanıyoruz ki burada sizlerin koyduğu iradeyle beraber önümüzdeki süreçte de siyasette de o sözün kıymeti olacaktır. Vatandaşımızın hiçbir kimseye tapulu iradesini emanet ettiği düşüncesine hiç kimse kapılmamalıdır" dedi.

'KATILIMCI, MÜZAKERECİ DEMOKRASİ DİYORUZ'

Konuşmasının devamında Osmaniye'nin kendine has özelliklerinin olduğunu anlatan Uysal, "İttifak modelleri dolayısıyla buraya birtakım yansımalar var. İnsanlarımızın hakikaten uzun yıllar sıkışmışlığın içerisinden çıkarak bir nefes alabileceği, derinden bir nefes alınması ihtiyacına siyaset bir cevap üretmeli, bu talebi görüyoruz. Bu seçimlerin doğrudan iradesinden daha çok ülke genelinde 20 yıldır keyfi bir iktidarın uygulamalarının neticesinde adeta Mayıs 2023 seçimlerinde aklında, vicdanında, gönlünde karşılık bulmuş irade, maalesef o gün tecelli etmedi ama bu yerel seçimlerde ülke çapında tecelli ettiği kanaatindeyiz. Türk demokrasinin güzelliği de burada. İnsanımızın bir büyük sağduyu içerisinde, bulunduğumuz coğrafyada karşı karşıya kaldığımız, milli güvenliğimize yönelik tehditler, meydan okumalardan başlayarak demokratik düzen içerisinde, ayar vermesi gerektiği sınırda gönlümüz gösterdi ki bu süreci ülke yaşamasın, büyük bedelleri ödemesin. Bugün ekonomiden başlayarak uzun yıllara yayılacak bir faturayı, maliyeti her bir vatandaşımız, her birimiz göğüsleyeceğiz. Bir yanlış yapılırken bunlara müdahale edebilmenin formüllerini Türk demokrasisi üretmeli. 'Sadece sandıktan sandığa değil, katılımcı, müzakereci demokrasi' diyoruz. Arada da bütün unsurlarıyla beraber, siyasi partileriyle, meslek örgütleriyle, sivil alanıyla, medyasıyla burada demokratik bir dengelenmeyi, demokratik bir denetleme mekanizmalarını Türk demokrasisi daha etkin bir şekilde ümit ederiz, önümüzdeki süreçte ortaya çıkartır. Bizim de bütün çabamız bu istikamette olacaktır" diye konuştu.