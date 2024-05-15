Toroslar EDAŞ'tan Osmaniye'de bakım ve yatırım çalışmaları
Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.
Toroslar EDAŞ, Osmaniye’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.
Toroslar EDAŞ, Osmaniye’de hizmet verdiği 2.996 trafo ve 13.004 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.
Daha aydınlık bir Osmaniye için Kadirli, Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde 1.091 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 11 trafo ve 32 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 212 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.
Şirket, Osmaniye’de hizmet verdiği 262 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 250 metrelik yeni yer altı hattı tesis ederek kentte 25 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı.
Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 – 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket olduğunu açıkladı.
Toroslar EDAŞ Osmaniye’de bakım ve yatırım çalışmaları süreceğini duyurdu.
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