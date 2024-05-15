Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Toroslar EDAŞ'tan Osmaniye'de bakım ve yatırım çalışmaları

        Toroslar EDAŞ, Osmaniye'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:39 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Toroslar EDAŞ'tan Osmaniye'de bakım ve yatırım çalışmaları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Toroslar EDAŞ, Osmaniye’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

        Toroslar EDAŞ, Osmaniye’de hizmet verdiği 2.996 trafo ve 13.004 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

        Daha aydınlık bir Osmaniye için Kadirli, Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde 1.091 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 11 trafo ve 32 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 212 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.

        Şirket, Osmaniye’de hizmet verdiği 262 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 250 metrelik yeni yer altı hattı tesis ederek kentte 25 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı.

        Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Toroslar EDAŞ, 2016 – 2020 yıllarını kapsayan son tarife döneminde Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında en çok yatırımı yapan şirket olduğunu açıkladı.

        Toroslar EDAŞ Osmaniye’de bakım ve yatırım çalışmaları süreceğini duyurdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesmişti! İşte akıl sağlığı raporu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesmişti! İşte akıl sağlığı raporu!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik

        Benzer Haberler

        Çocuklarını trafik kazasında kaybeden aileden sürücünün serbest bırakılmas...
        Çocuklarını trafik kazasında kaybeden aileden sürücünün serbest bırakılmas...
        Tuğçe'nin doğum gününde ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına aile...
        Tuğçe'nin doğum gününde ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına aile...
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
        Osmaniye yer fıstığı AB tescili için gün sayıyor
        Osmaniye yer fıstığı AB tescili için gün sayıyor
        Osmaniye Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali başladı
        Osmaniye Yöresel Yemek Lezzetleri Festivali başladı
        Osmaniye'de Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş yapıldı
        Osmaniye'de Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş yapıldı