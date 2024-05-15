Toroslar EDAŞ'tan Osmaniye'de bakım ve yatırım çalışmaları

Toroslar EDAŞ, Osmaniye’de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Toroslar EDAŞ, Osmaniye’de hizmet verdiği 2.996 trafo ve 13.004 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü.

Daha aydınlık bir Osmaniye için Kadirli, Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde 1.091 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 11 trafo ve 32 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 212 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.