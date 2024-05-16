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        Kadirli'de dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı ile birlikte fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 21:36 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:40
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        Kadirli'de dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi
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        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı ile birlikte fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede bazı dereler taştı, ağaçlar devrildi, tarım arazileri zarar gördü.

        İlçede saat 16.30 sıralarında etkisini gösteren sağanak ve dolu yağışı ile fırtına günlük hayatı olumsuz etkiledi. Karakütük ve Şabaplı köylerinde dere taşması sonucu köprülerde hasar oluştu. Bölgeye ulaşımın sağlandığı yolda heyelan meydana geldi. Yola devrilen kayalar nedeniyle ulaşım durdu. Fırtına nedeniyle ilçede ağaçlar devrilirken, Kızyusuflu ve Yukarıçiyanlı köylerinde dolu yağışından dolayı ekili tarım arazileri ile meyve bahçelerinde hasar meydana geldi. İlçede belediye ve özel idareye bağlı ekipler, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

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