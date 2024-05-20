Osmaniye'de kireç silosu çöktü; 2 ölü

OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir çelik fabrikasında, yapım aşamasındaki kireç silosunun çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti.

Toprakkale ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bir demir çelik fabrikasında saat 16.00 sıralarında inşaat aşamasındaki kireç silosu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Fabrikanım kireç üretim tesisindeki kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği silo enkazının altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yaralanan işçiler ise sevk edildiği Osmaniye Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.