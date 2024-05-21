Hamile eşini öldüren sanığa ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet

OSMANİYE'de 4 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu'yu (28) 25 bıçak darbesiyle öldüren Salim Koyuncu (29), ilk duruşmada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 29 Aralık 2023'te Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi meydana geldi. Kadirli Ahmet Topaloğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aşçı olarak çalışan Salim Koyuncu, aynı okulda usta öğretici olan 4 aylık hamile eşi Hediye Koyuncu ile tartıştı. Salim Koyuncu, mutaftan aldığı bıçakla eşini 25 yerinden bıçakladı. Ardından otomobile binen Salim Koyuncu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşini bıçakladığını belirterek evinin adresini verdi. Koyuncu, 10 kilometre gittikten sonra Mezretli köyü Ağılkaya mevkisinde aracını uçuruma sürdü. Yaralanan Salim Koyuncu, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, adrese giden ekipler hamile kadının bebeği ile öldüğünü belirledi. Hediye Koyuncu, Sumbas ilçesinde toprağa verilirken, tedavi sonrası Salim Koyuncu tutuklandı.