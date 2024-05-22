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        Kız kardeşi ile eniştesini öldürüp, intihar etti

        OSMANİYE'de Hacı Ahmet Cengiz, tartıştığı kız kardeşi Şadiye ile eniştesi Yusuf Özerli'yi tabancayla öldürüp, intihar etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 09:19 Güncelleme: 22.05.2024 - 09:25
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        Kız kardeşi ile eniştesini öldürüp, intihar etti
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        OSMANİYE'de Hacı Ahmet Cengiz, tartıştığı kız kardeşi Şadiye ile eniştesi Yusuf Özerli'yi tabancayla öldürüp, intihar etti.

        Olay, saat 08.00 sıralarında Sumbas ilçesi Gaffarlı köyü Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ahmet Cengiz, iddiaya göre daha önce anlaşmazlık yaşadığı kız kardeşi Şadiye Özerli ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evinin önüne gelip, çift ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Cengiz, tabanca ile çifte ateş açtı. Şüpheli kaçarken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çiftin hayatını kaybettiği belirlenirken, kaçan şüphelinin olay yerine yakın bölgede cesedi bulundu. Hacı Ahmet Cengiz'in kardeşi ile eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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