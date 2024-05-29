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        105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin fenni mesulünden 'Kat malikleri binayı güçlendirmedi' savunması

        OSMANİYE'de geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı Bilge Sitesi davasında 4 tutuklu sanıktan fenni mesul Haluk Koç, kendisinin görevlerini eksiksiz yaptığını öne sürerek, "Osmaniye Belediyesi, kooperatif üyelerine ve kat maliklerine binanın 1998 yılında yenilenen deprem yönetmeliğine göre güçlendirilmesi için tebligatta bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:40
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        105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin fenni mesulünden 'Kat malikleri binayı güçlendirmedi' savunması
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        OSMANİYE’de geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde yıkılan, 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı Bilge Sitesi davasında 4 tutuklu sanıktan fenni mesul Haluk Koç, kendisinin görevlerini eksiksiz yaptığını öne sürerek, "Osmaniye Belediyesi, kooperatif üyelerine ve kat maliklerine binanın 1998 yılında yenilenen deprem yönetmeliğine göre güçlendirilmesi için tebligatta bulundu. Ancak kat malikleri, verilen tebligatı yerine getirmeyerek üzerlerine düşen görevi yapmadı. Bina güçlendirilseydi yıkılmayacaktı" ifadelerini kullandı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılan Bilge Sitesi'nde 105 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç tutuklandı. Sanıklar hakkında Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına 4 tutuklu sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunmaları alınan müteahhitler üzerlerine atılan suçlamaları reddedip, tahliyelerini talep etti.

        Savunması alınan fenni mesul Ayhan Gedik, bilirkişi raporunda belirtilen eksik ve kusurları kabul etmediğini ve binanın projesinde hata olmadığını ileri sürdü. Kendisinin 1995 yılında ilk inşaat ruhsatı alınırken binanın fenni mesulü olduğunu, 1996 yılında ise fenni mesullüğü Haluk Koç'un yaptığını belirten Ayhan Gedik, “Bu tarihten sonra benim fenni mesul olarak yargılanmam doğru değildir. 1996'nın nisan ve mayısında inşaata gittiğimde bodrum tabliye betonu döküldüğünü gördüm. Neden benden izin almadıklarını sorduğumda ustabaşı, başlarında Haluk Koç'un olduğunu, onun kontrol ettiğini söyledi. Haluk Koç'a gidip durumu sorduğumda da 'Doğrudur, bundan sonra sorumlu benim. Sen gelmesen de olur' demiştir. Ben de bunun üzerine inşaata bir daha gitmedim” ifadelerini kullandı.

        'KAT MALİKLERİ GÜÇLENDİRMEDİ'

        İnşaat için alınan ruhsatın 8 kat için alındığını, 9 ve 10’uncu katlar için sonradan ek kat izni alındığını ancak projenin buna göre yeniden yapılması gerekirken yapılmadığını ifade eden Aygan Gedik, kendi yaptığı projenin yönetmeliğe uygun olduğunu ve bu nedenle beraatını talep ettiğini aktardı.

        Savunması dinlenen fenni mesul Haluk Koç ise Osmaniye Belediyesi’nce Bilge Sitesi Yapı Kooperatifi üyelerine ve kat maliklerine binanın 1998 yılında yenilenen Deprem Yönetmeliği'ne göre güçlendirilmesi için tebligatta bulunduğunu ancak kat maliklerinin verilen tebligatı yerine getirmeyerek üzerlerine düşen görevi yapmadıklarını iddia etti. Binada gerekli güçlendirmelerin yapılması halinde büyük ihtimalle yıkılmayacağını öne süren Haluk Koç, fenni mesul olarak görevlerini eksiksiz yaptığını ve bu nedenle beraatini talep ettiğini kaydetti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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