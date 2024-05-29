105 kişinin öldüğü Bilge Sitesi'nin fenni mesulünden 'Kat malikleri binayı güçlendirmedi' savunması

OSMANİYE’de geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde yıkılan, 105 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı Bilge Sitesi davasında 4 tutuklu sanıktan fenni mesul Haluk Koç, kendisinin görevlerini eksiksiz yaptığını öne sürerek, "Osmaniye Belediyesi, kooperatif üyelerine ve kat maliklerine binanın 1998 yılında yenilenen deprem yönetmeliğine göre güçlendirilmesi için tebligatta bulundu. Ancak kat malikleri, verilen tebligatı yerine getirmeyerek üzerlerine düşen görevi yapmadı. Bina güçlendirilseydi yıkılmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde yıkılan Bilge Sitesi'nde 105 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Binanın müteahhitleri Mustafa İpek ve Faruk Pilge ile fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç tutuklandı. Sanıklar hakkında Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına 4 tutuklu sanık cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Haklarındaki iddialar hatırlatılarak savunmaları alınan müteahhitler üzerlerine atılan suçlamaları reddedip, tahliyelerini talep etti.

Savunması alınan fenni mesul Ayhan Gedik, bilirkişi raporunda belirtilen eksik ve kusurları kabul etmediğini ve binanın projesinde hata olmadığını ileri sürdü. Kendisinin 1995 yılında ilk inşaat ruhsatı alınırken binanın fenni mesulü olduğunu, 1996 yılında ise fenni mesullüğü Haluk Koç'un yaptığını belirten Ayhan Gedik, “Bu tarihten sonra benim fenni mesul olarak yargılanmam doğru değildir. 1996'nın nisan ve mayısında inşaata gittiğimde bodrum tabliye betonu döküldüğünü gördüm. Neden benden izin almadıklarını sorduğumda ustabaşı, başlarında Haluk Koç'un olduğunu, onun kontrol ettiğini söyledi. Haluk Koç'a gidip durumu sorduğumda da 'Doğrudur, bundan sonra sorumlu benim. Sen gelmesen de olur' demiştir. Ben de bunun üzerine inşaata bir daha gitmedim” ifadelerini kullandı.