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        Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

        OSMANİYE'de iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 00:05 Güncelleme: 30.05.2024 - 00:10
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        Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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        OSMANİYE’de iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Osmaniye - Kadirli karayolu Yeniköy Köyü ile Cevdetiye Beldesi arasında meydana geldi. Yunus Doğan idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna ardından da karşı şeride geçip sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir başka otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kırmıtlı Köyü'nün muhtarı olduğu öğrenilen Yunus Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Doğan'ın eşi Esengül Doğan ve çocukları Burak Efe Doğan, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        KAZADAN ÖNCE SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

        Yunus Doğan’ın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında köyünde yapımı devam eden deprem köy konutları ile ilgili bilgi verdiği ortaya çıktı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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