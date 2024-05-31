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        Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteyner kentte yangın

        OSMANİYE'de konteyner kentte çıkan yangında 5 konteyner tamamen yanarken, 3'ü kısmen zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:25
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        Osmaniye'de depremzedelerin kaldığı konteyner kentte yangın
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        OSMANİYE’de konteyner kentte çıkan yangında 5 konteyner tamamen yanarken, 3’ü kısmen zarar gördü.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından kurulan Karaçay Konteyner Kent Geçici Barınma Merkezi'nde saat 13.30 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Afetzede vatandaşların yaşadığı konteynerde çıkan yangın, kısa sürede çevredeki diğer konteynerlere de yayıldı. Yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpleriyle yapıldı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 5 konteyner kullanılamaz hale geldi, 3 konteyner ise kısmen zarar gördü. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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