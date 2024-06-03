Osmaniye'de lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştı: 5 yaralı

OSMANİYE’de lastiği patlayan otomobilin kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.30 sıralarında, Osmaniye - Kadirli Karayolu Nohuttepe Köyü yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AGA 103 plakalı otomobil, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, sürücüsünün kimliği bilinmeyen 80 ABS 057 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmamın etkisi ile her iki otomobil, yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye erlerince kurtarıldı. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.