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        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        OSMANİYE'de FETÖ üyesi suçlamasıyla hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 21:28 Güncelleme: 06.06.2024 - 21:30
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        Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        OSMANİYE'de FETÖ üyesi suçlamasıyla hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.E., yakalandı. 

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY faaliyetlerinin tespit ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.’nin saklandığı adres belirlendi. Yapılan koordineli çalışmalar neticesinde şüpheli yakalanıp, adli işlemlerinin ardından Osmaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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