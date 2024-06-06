Osmaniye'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY faaliyetlerinin tespit ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, örgüt üyesi olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E.’nin saklandığı adres belirlendi. Yapılan koordineli çalışmalar neticesinde şüpheli yakalanıp, adli işlemlerinin ardından Osmaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.