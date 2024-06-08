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        Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler

        ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:30
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        Koşarak geldikleri YKS'ye son anda yetiştiler
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        ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15 itibariyle başlarken, Osmaniye’de bazı adaylar sınava son anda yetişti.

        YKS’nin ilk oturumu olan TYT bugün yapılıyor. Saatler 10.00’u gösterdiğinde sınavların yapıldığı okulların kapıları kapatıldı. Bazı üniversite adayları sınava saniyeler kala, koşarak yetişti. Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi’ndeki liseler kampüsü içerisinde bulunan Osmaniye Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan bazı öğrencilerin son anda sınav merkezlerine koşarak gelmeleri kameralara yansıdı. Bir öğrenci ise son anda sınav salonuna alındı. Yanlış okula gelen bir başka öğrenci ise gireceği okula koşarak giderek yetişmeye çalıştı.

        Adayların sınav maratonu saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı. Üniversite adayları sınavda ter dökerken, aileleri ise okul kapılarında çocuklarının heyecanını paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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