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        Emekli hemşire, bayram ziyaretinde yolda bulduğu bacağı kırık kediyi tedavi ettirdi

        İSTANBUL'dan Kurban Bayramı tatili için Osmaniye'ye gelen emekli hemşire Türkan Benli, yolda gördüğü ayağından yaralı sahipsiz kediyi HAYTAP Osmaniye Tedavi Merkezi'ne ulaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:19 Güncelleme: 19.06.2024 - 10:20
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        Emekli hemşire, bayram ziyaretinde yolda bulduğu bacağı kırık kediyi tedavi ettirdi
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        İSTANBUL'dan Kurban Bayramı tatili için Osmaniye'ye gelen emekli hemşire Türkan Benli, yolda gördüğü ayağından yaralı sahipsiz kediyi HAYTAP Osmaniye Tedavi Merkezi’ne ulaştırdı. Operasyona alınan ve ampütasyon işlemi gerçekleştirilen kedi, bir gün yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra sağlığına kavuştu.

        Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Osmaniye merkeze bağlı Bahçe köyündeki akrabalarını ziyarete gelen emekli hemşire Türkan Benli, yolda gördüğü sahipsiz bir kedinin arka ayağının parçalanmış şekilde kemiklerinin göründüğünü fark etti. Benli kediyi, tatilde de mesai yapan HAYTAP Osmaniye Tedavi Merkezi’ne ulaştırdı. Kedi, tedavi merkezinde operasyona alındı. Yoğun bakıma alınan kedinin, kemikleri dışarıda olan sol arka ayağında deri bütünlüğü ve kas dokularında ciddi kayıplar bulunduğu saptandı. Kedinin arka parmak ‘tarsal’ kemiklerinin haftalardır açık bir şekilde olduğunu belirten HAYTAP Genel Sekreteri Veteriner Hekim Ali Laçinbala, ivedi olarak operasyona alınarak ampütasyon işlemi gerçekleştirdiklerini ve kedinin bir gün yoğun bakım ünitesinde kaldıktan sonra yaşam fonksiyonlarının çok iyi olduğu ifade etti. Laçinbala, kedinin 2,5 saat sonra uyanmasını izlediklerini ve bir gün sonra tek başına hayatını idame ettirmeye çalıştığını, 3 ayağıyla adımlarını attığını ve sağlığının çok yerinde olduğunu kaydetti. Ali Laçinbala, talep gelmesi durumunda da sahipsiz sokak kedisinin sahiplendirileceğini sözlerine ekledi.

        ‘ONLARA İKİNCİ BİR YAŞAM HAKKI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ’

        Sokak canları için gönüllü mesai yaptıklarını ifade eden Veteriner Laçinbala, bayram tatilinde de tüm canlara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Laçinbala, "Depremzede pek çok sokak canının yaşama dönmesine destek olduk. Onlara ikinci bir yaşam hakkı vermeye çalışıyoruz. Bayram tatili süresince de ikinci bir yaşam hakkı vermek için tüm canlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu canımızın yaralı halini görüp duyarsız kalmayarak bizlere ulaştıran tatilcimize de ayrıca çok teşekkür ediyoruz” dedi.

        Kediyi merkeze ulaştıran Türkan Benli de "Kedinin çok canı acıyor gibi sürekli bağırıyordu. Hemen HAYTAP’a ulaştım ve kendilerine ulaştırmamızı istediler. Bizler de hemen getirdik ve yaralı sokak canımızın tedavi yapıldı. Bu konuda başta HAYTAP olmak üzere herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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