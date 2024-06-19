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        Osmaniye'de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

        OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:32 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:35
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        Osmaniye'de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
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        OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Yeşilyayla köyü Çukurfenk mevkisinde meydana geldi. Süleyman Kacur’un virajda kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole yuvarlandı. Aynı aileden sürücü Kacur ile Hatice, Nisanur, Merve ve Muhammet Barış Kacur yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye Kadirli Belediyesi İtfaiyesi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyeciler tarafından bulundukları yerden alınıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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