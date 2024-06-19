Osmaniye'de otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, Yeşilyayla köyü Çukurfenk mevkisinde meydana geldi. Süleyman Kacur’un virajda kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole yuvarlandı. Aynı aileden sürücü Kacur ile Hatice, Nisanur, Merve ve Muhammet Barış Kacur yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye Kadirli Belediyesi İtfaiyesi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyeciler tarafından bulundukları yerden alınıp, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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