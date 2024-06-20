Serinlemek için girdiği sulama bendinde boğuldu

Saat 14.00 sıralarında serinlemek için şarjlı motosikletiyle Karaçay Deresi’ne gelen Mehmet Cengiz Köse, dere üzerindeki sulama bendine atladı. Köse, bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları, kısa süreli çalışmayla Köse’nin cansız bedenine ulaşarak sudan çıkardı. Mehmet Cengiz Köse’nin cesedi, inceleme sonrası otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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