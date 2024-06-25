13 yaşındayken başlayan hobisiyle evini kaktüs bahçesine çevirdi

OSMANİYE’de 13 yaşında hediye edilen bir çiçekle hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başlayan Yunus Gedik (61), 48 yılda 60’tan fazla kaktüs ve 35’e yakın da sukulent yetiştirdi. Gedik, bahçesine ziyarete ve fotoğraf çektirmeye gelenlere yetiştirdiği çiçeklerden hediye ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Yunus Gedik, 13 yaşındayken komşusunun bahçesinde gördüğü çiçeklerden etkilenerek, evlerinin bahçesine hediye edilen bir kök kaktüs dikti. Zamanla bu merakı hobiye dönüşen Gedik, farklı şehirlerden aldığı kaktüs çeşitlerini evlerinin bahçesine dikmeye başladı. Geçen 48 yıllık zamanda 60 kaktüs, 35’e yakın da dikensiz tür sukulent yetiştiren Gedik, bahçesine ziyarete ve fotoğraf çektirmeye gelenlere yetiştirdiği çiçeklerden hediye ediyor. Gedik, “Bu kaktüs ve çiçek sevdasına 13 yaşında başladım. Yaşlı bir amcamızın yanına gitmiştim, çiçeklerle uğraşıyordu, benim de hoşuma gitmişti. O zaman bana bir kaktüs vermişti ve onunla başlamıştım. 48 yıldan bu yana da yetiştirmeye devam ediyorum. Gittiğim şehirlerde bende olmayan kaktüs ve çiçeklerden mutlaka alır getirir ve bahçemde yetiştiririm. Geçen zaman zarfında bu duruma geldim. Kaktüslerim aşırı büyüttüğüm için değişik bir görünüm kazandılar. Bazı kaktüslerim çok fazla geliştiği için ağaç kaktüs olarak görünüme kavuştu" dedi.