Osmaniye'de, aynı bölgede bir hafta içinde ikinci boğulma vakası yaşandı

OSMANİYE’de Karaçay Deresi’ndeki sulama bendine giren Mehmet Berk (48) boğuldu. Aynı yerde bir hafta önce de Mehmet Cengiz Köse (55) boğularak yaşamını kaybetmişti.

Bugün saat 17.00 sıralarında Karaçay Deresi’ne gelen Mehmet Berk, dere üzerindeki sulama bendine girdi. Berk, yüzerken bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları ve AFAD ekipleri, kısa süreli çalışmayla Berk’in cansız bedenini sudan çıkarttı. Mehmet Berkin’in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.