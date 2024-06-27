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        Osmaniye'de, aynı bölgede bir hafta içinde ikinci boğulma vakası yaşandı

        OSMANİYE'de Karaçay Deresi'ndeki sulama bendine giren Mehmet Berk (48) boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:31 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:35
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        Osmaniye'de, aynı bölgede bir hafta içinde ikinci boğulma vakası yaşandı
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        OSMANİYE’de Karaçay Deresi’ndeki sulama bendine giren Mehmet Berk (48) boğuldu. Aynı yerde bir hafta önce de Mehmet Cengiz Köse (55) boğularak yaşamını kaybetmişti.

        Bugün saat 17.00 sıralarında Karaçay Deresi’ne gelen Mehmet Berk, dere üzerindeki sulama bendine girdi. Berk, yüzerken bir süre sonra gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları ve AFAD ekipleri, kısa süreli çalışmayla Berk’in cansız bedenini sudan çıkarttı. Mehmet Berkin’in cesedi, inceleme sonrası otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Aynı bölgede 20 Haziran’da da serinlemek için Karaçay Deresi’ndeki sulama bendine giren Mehmet Cengiz Köse boğularak yaşamını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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