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        Osmaniye'de orman yangını

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:14 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:15
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        Osmaniye'de orman yangını
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        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

        Kadirli ilçesi Koçlu köyünde saat 13.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Ekipler alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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