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        Osmaniye'de orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIOsmaniye'nin Kadirli ilçesi Koçlu köyünde çıkan orman yangını, kısa sürede kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:42
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        Osmaniye'de orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Koçlu köyünde çıkan orman yangını, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, 3 dönüm alanın zarar gördüğü kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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