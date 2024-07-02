Osmaniye'de orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIOsmaniye'nin Kadirli ilçesi Koçlu köyünde çıkan orman yangını, kısa sürede kontrol altına alındı.
KONTROLALTINA ALINDI
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Koçlu köyünde çıkan orman yangını, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, 3 dönüm alanın zarar gördüğü kaydedildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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