Osmaniye'de anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Osmaniye merkez Yaverpaşa Mahallesi'ndeki ekin tarlasında, saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale edip yangını kontrol altına aldı. Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken; çıkan yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OSMANİYE'de çıkan anız yangını, hızlı müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında, yakınlardaki zeytin bahçesindeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

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