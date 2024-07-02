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        Osmaniye'de anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

        OSMANİYE'de çıkan anız yangını, hızlı müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:40
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        Osmaniye'de anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
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        OSMANİYE'de çıkan anız yangını, hızlı müdahaleyle ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında, yakınlardaki zeytin bahçesindeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

        Osmaniye merkez Yaverpaşa Mahallesi'ndeki ekin tarlasında, saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 7 arazöz sevk edildi. Ekipler, kısa sürede müdahale edip yangını kontrol altına aldı. Yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken; çıkan yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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