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        6 gündür kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Necip Erbaş, ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 00:41 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:00
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        6 gündür kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni bulundu
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        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan Necip Erbaş, ölü bulundu. 

        3 Temmuz günü ilçedeki evinden çıkıp, bir daha dönmeyen Necip Erbaş'a ulaşamayan yakınları, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Erbaş'ın 6 gündür kayıp olarak arandığı sırada, Kadirli- Andırın karayolu Yenigün köyü yakınlarında vatandaşlar, gece saatlerinde bir erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekibi, cesedin kayıp Erbaş'a ait olabileceği ihtimaline karşı yakınlarına haber verdi. Bölgeye gelen Erbaş'ın yakınları, cesedi teşhis etti. Olay yerindeki incelemenin ardından Erbaş'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Erbaş'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlikle kazanacak.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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