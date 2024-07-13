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        Bakan Kurum: 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam ediyor (5)

        BAKANKURUM OSMANİYE'DEÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis temaslarının ardından geldiği Osmaniye'de valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:56 Güncelleme: 13.07.2024 - 23:00
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        Bakan Kurum: 11 ilimizde 276 bin konutun inşası devam ediyor (5)
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        BAKANKURUM OSMANİYE'DE

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis temaslarının ardından geldiği Osmaniye’de valiliği ziyaret etti. Bakan Kurum, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ile Seydi Gülsoy, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, ilçe ve belde belediye başkanları tarafından karşılandı.

        Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Kurum'a, Vali Dr. Erdinç Yılmaz tarafından makamında brifing verildi. Bakan Kurum, brifingin ardından Vali Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Yanık ve Gülsoy, Belediye Başkanı Çenet, İlçe ve belde belediye başkanları ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Vali Erdinç Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ziyaretinden dolayı tüm hemşerileri adına teşekkür ederek, "Sayın Bakan'ımıza nazik ziyaretleri için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

        Bakan Kurum, yarın Osmaniye Belediye Başkanlığı'nı ardından da depremde hasar alan Metin Tamer Sitesi, Sefa Evler Sitesi ve Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki rezerv alanı ziyaret edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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