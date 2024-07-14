İzmir'de yoldaki akıma kapılarak ölen Özge Ceren, son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'de suyla dolan yolda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz'in (23) cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi. Deniz'in akrabası İsmail Okan Güney, "İhmal olduğunu düşünüyoruz. Sorumlularıyla ilgili şikayetçiyiz" dedi.

İzmir'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından 12 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında gök gürültülü sağanak başladı. Yağış nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz, suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Öktemay ile Deniz, kurtarılamadı. Deniz'in cenazesi, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Göçmenler Mahallesi'ne gönderildi. Evinde helallik alınmasının ardından Deniz'in cenazesi, Garipler Mezarlığı'na götürüldü. Kızının tabutu başında dua eden kimya öğretmeni Ahmet Deniz, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.