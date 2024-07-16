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        Lamba takmak için çıktığı direkten düşüp, öldü

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinden düşen Hasan Hatınoğlu (85), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:05
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        Lamba takmak için çıktığı direkten düşüp, öldü
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        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinden düşen Hasan Hatınoğlu (85), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde ilçenin Yoğunoluk köyünde meydana geldi. Elektrik ve elektronik işiyle uğraşan Hasan Hatınoğlu, komşusunun evinin önündeki aydınlatma direğinde bozulan lambayı değiştirmek istedi. Havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan direğe çıkan Hatınoğlu, dengesini kaybedip düştü. Köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldıran Hatınoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hasan Hatınoğlu’nun cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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