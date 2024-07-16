Lamba takmak için çıktığı direkten düşüp, öldü

Hasan Hatınoğlu’nun cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Yoğunoluk köyünde meydana geldi. Elektrik ve elektronik işiyle uğraşan Hasan Hatınoğlu, komşusunun evinin önündeki aydınlatma direğinde bozulan lambayı değiştirmek istedi. Havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan direğe çıkan Hatınoğlu, dengesini kaybedip düştü. Köylülerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldıran Hatınoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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