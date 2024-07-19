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        TIR dorsesine yüklü iş makinesine gizlenmiş 77 kilo skunk ele geçirildi

        OSMANİYE'de polisin durdurduğu TIR'da yapılan aramada, dorsedeki iş makinesinin silindirine gizlenmiş 77 kilo skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:41 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:45
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        TIR dorsesine yüklü iş makinesine gizlenmiş 77 kilo skunk ele geçirildi
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        OSMANİYE'de polisin durdurduğu TIR'da yapılan aramada, dorsedeki iş makinesinin silindirine gizlenmiş 77 kilo skunk ele geçirildi.

        Osmaniye ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortaklaşa çalışma yaptı. Bu çerçevede doğu illerinden gelen bir TIR, şüphe üzerine Osmaniye sınırları içerisinde durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek ile TIR'da yapılan aramada, dorsedeki iş makinesinin silindirine gizlenmiş 77 Kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılan sürücü Zeynal Ş. tutuklandı.

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