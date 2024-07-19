TIR dorsesine yüklü iş makinesine gizlenmiş 77 kilo skunk ele geçirildi
OSMANİYE'de polisin durdurduğu TIR'da yapılan aramada, dorsedeki iş makinesinin silindirine gizlenmiş 77 kilo skunk ele geçirildi.
OSMANİYE'de polisin durdurduğu TIR'da yapılan aramada, dorsedeki iş makinesinin silindirine gizlenmiş 77 kilo skunk ele geçirildi.
Osmaniye ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ortaklaşa çalışma yaptı. Bu çerçevede doğu illerinden gelen bir TIR, şüphe üzerine Osmaniye sınırları içerisinde durduruldu. Hassas burunlu narkotik köpek ile TIR'da yapılan aramada, dorsedeki iş makinesinin silindirine gizlenmiş 77 Kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan işlem yapılan sürücü Zeynal Ş. tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.