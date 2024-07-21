Kazana düşen karga, veteriner hekimin dikkati ile kurtarıldı

OSMANİYE'deyemek atıklarının bulunduğu kazana düşüp, kanatları ıslandığı için uçamayıp, yorgun düşen karga, Veteriner Hekim Ali Laçinbala'nın dikkati ve müdahalesi ile ölümden döndü.

Veteriner Hekim Ali Laçinbala, ziyarete gittiği bir tesiste atık yemeklerin bulunduğu kazandan ses geldiğini fark etti. Kontrol ettiğinde atık yemeklere bulanmış bir kargayı gören Laçinbala, hayvanı çıkartıp, su ile yıkayarak ilk müdahaleyi yaptı. Laçinbala, ıslanan kanatları nedeniyle uçamayıp, yorgun düşen kargayı tedavi için kliniğe götürdü. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'nde özel şampuanlarla kanatları temizlenen karganın, yanan derisi üzerine de özel ilaç tedavisi uygulandı. Yoğun bakıma alınıp, mama ile beslenen ve 48 saat gözlem altında tutulduktan sonra hayati tehlikeyi atlatan kuş, bakım ve tedavisinin devam için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Yaban Hayatı İlk Müdahale ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.