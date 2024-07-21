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        Kazana düşen karga, veteriner hekimin dikkati ile kurtarıldı

        OSMANİYE'deyemek atıklarının bulunduğu kazana düşüp, kanatları ıslandığı için uçamayıp, yorgun düşen karga, Veteriner Hekim Ali Laçinbala'nın dikkati ve müdahalesi ile ölümden döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:40
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        Kazana düşen karga, veteriner hekimin dikkati ile kurtarıldı
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        OSMANİYE'deyemek atıklarının bulunduğu kazana düşüp, kanatları ıslandığı için uçamayıp, yorgun düşen karga, Veteriner Hekim Ali Laçinbala'nın dikkati ve müdahalesi ile ölümden döndü.

        Veteriner Hekim Ali Laçinbala, ziyarete gittiği bir tesiste atık yemeklerin bulunduğu kazandan ses geldiğini fark etti. Kontrol ettiğinde atık yemeklere bulanmış bir kargayı gören Laçinbala, hayvanı çıkartıp, su ile yıkayarak ilk müdahaleyi yaptı. Laçinbala, ıslanan kanatları nedeniyle uçamayıp, yorgun düşen kargayı tedavi için kliniğe götürdü. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'nde özel şampuanlarla kanatları temizlenen karganın, yanan derisi üzerine de özel ilaç tedavisi uygulandı. Yoğun bakıma alınıp, mama ile beslenen ve 48 saat gözlem altında tutulduktan sonra hayati tehlikeyi atlatan kuş, bakım ve tedavisinin devam için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Yaban Hayatı İlk Müdahale ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

        'HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI'

        Karganın tedavisiyle ilgili bilgi veren Ali Laçinbala, "Gelen sesler üzerine baktığımızda kazanın içine düşmüş ve ıslanan kanatları ile uçamadığından dolayı bir hayli yorgun hale gelmiş kargamız ölümü beklerken tesadüf üzere karşımıza çıktı. Kargamıza ilk müdahaleyi bölgedeki çeşmede suyun altına tutarak kanatlarını temizlemeye çalıştık. Daha sonra tedavi merkezimizde özel şampuanlarla yıkayarak kanatlarının ve vücudunun yemek yağından arındırılmasını sağlandı. Sonrasında 6 farklı ilacı karıştırılarak elde ettiğimiz özel yanık pomadı ile tedavi uyguladık. Yoğun bakım ünitesinde yine yoğun bakım maması ile beslenerek 48 saatlik hayati tehlikeyi atlattı ve tedavi sürecinin devamının gerçekleştirilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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