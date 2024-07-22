Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Sulama havuzu bendinde mahsur kaldı, dalgıçlar kurtardı

        OSMANİYE'de, serinlemek için girdiği sulama havuzunun bendinde mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sulama havuzu bendinde mahsur kaldı, dalgıçlar kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE'de, serinlemek için girdiği sulama havuzunun bendinde mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren Ö.M.B. (16), itfaiye dalgıçları tarafından kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Karaçay Vadisi'nde, serinlemek için sulama havuzuna giren Ö.M.B., havuzun bent kısmında mahsur kaldı. Ö.M.B.'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Su Altı Arama Kurtarma Timi dalgıçları sevk edildi. Suya giren dalgıçlar, mahsur kalan genci kısa sürede sudan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Muayenesinde sağlık sorunu bulunmadığı belirlenen Ö.M.B. de ekiplere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Biden ve Trump'ın yaşattıkları ilkler
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        Fenerbahçe avantaj peşinde!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        10 öğrenci şikayet etmişti! Profesöre 'cinsel saldırı'dan 10 yıl hapis!
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        Haliç'e düştü! Üzerinden tekne geçti
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        "Beyin sularım torbalarda tutuldu"
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Nefes kesen Dolunay manzaraları!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        İstanbul'da yaşandı! Taciz iddiasına feci darp!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de boğulma tehlikesi geçiren genci itfaiye kurtardı
        Osmaniye'de boğulma tehlikesi geçiren genci itfaiye kurtardı
        Kazana düşen karga, veteriner hekimin dikkati ile kurtarıldı
        Kazana düşen karga, veteriner hekimin dikkati ile kurtarıldı
        Osmaniye'de belediye ekipleri 250 kilogram cam atık topladı
        Osmaniye'de belediye ekipleri 250 kilogram cam atık topladı
        Kadirli'de tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
        Kadirli'de tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
        TIR dorsesine yüklü iş makinesine gizlenmiş 77 kilo skunk ele geçirildi
        TIR dorsesine yüklü iş makinesine gizlenmiş 77 kilo skunk ele geçirildi
        Osmaniye'de tıra yüklü "asfalt silindiri"nde 77 kilo 650 gram uyuşturucu el...
        Osmaniye'de tıra yüklü "asfalt silindiri"nde 77 kilo 650 gram uyuşturucu el...