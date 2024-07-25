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        Osmaniye'de belediye başkanının da yaralandığı kavgaya 2 gözaltı

        OSMANİYE'ninToprakkale ilçesinde 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada Türkmen beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da aralarında olduğu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:49 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:55
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        Osmaniye'de belediye başkanının da yaralandığı kavgaya 2 gözaltı
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        OSMANİYE’ninToprakkale ilçesinde 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada Türkmen beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da aralarında olduğu 8 kişi yaralandı. Ayağı kırılan Fidan'ın ameliyat edileceği öğrenilirken, kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Toprakkale ilçesine bağlı Türkmen beldesinde, dün akşam saatlerinde 2 grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Taşlı, sopalı kavgada aralarında Türkmen beldesi Belediye Başkanı Veli Fidan'ın da olduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kez hastanenin önünde 2 grup arasında arbede çıktı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ve jandarma ekibi sevk edildi. Diğer yandan Veli Fidan'ın ayağının kırıldığı ve ameliyat edileceği öğrenilirken, kavganın son yerel seçimlerden bu yana süre gelen tartışmalar nedeniyle çıktığı öne sürüldü. Kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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