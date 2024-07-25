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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı caddeleri su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:56 Güncelleme: 25.07.2024 - 20:00
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        Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı caddeleri su bastı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Kadirli ilçe merkezinde saat 17.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Fırtına ile birlikte etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı. Yaklaşık 1 saat sonra sağanağın şiddetini azaltmasıyla Kadirli Belediyesi ekiplerince suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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