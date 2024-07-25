Osmaniye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Kadirli ilçe merkezinde saat 17.00 sıralarında sağanak etkili oldu. Fırtına ile birlikte etkisini artıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşandı. Yaklaşık 1 saat sonra sağanağın şiddetini azaltmasıyla Kadirli Belediyesi ekiplerince suların tahliyesi için çalışma başlatıldı.

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