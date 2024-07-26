Osmaniye'de sağanak yolları göle çevirdi, araçlar suya gömüldü; kent geneli elektrik kesintisi yaşandı

OSMANİYE'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentte su baskınları meydana gelirken, merkez trafodaki arazı nedeniyle kent genelinde elektrik kesintisi yaşandı.

Osmaniye'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle oto sanayi sitesinde birçok iş yerini su bastı, çok sayıda araç suya gömüldü. Devlet Bahçeli Alt Geçidi, oluşan küçük su birikintisi nedeniyle yaşanabilecek kazaların önüne geçebilmek için polis ve zabıta ekiplerince tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Adnan Menderes Mahallesi Divlimoğlu Caddesi'nde park halindeki bir araç oluşan su birikintisinin içinde kaldı. İtfaiye ekipleri mazgalların üzerini açarak suyun tahliyesini sağladı. Cebelibereket Konteyner Çarşı'da da bazı işyerleri yağmur sularıyla zarar gördü. Sürücüler ve yayalar, yollarda biriken sular nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı araçların ise plakaları düştü. Osmaniye Belediyesi İtfaiye, Temizlik ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile AFAD ekipleri gelen ihbarlar üzerine olumsuzlukları gidermek için müdahalede bulundu. Merkez trafodaki arıza nedeniyle kent genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik dağıtım şirketi, kesintinin ardından trafoda tamirat çalışması başlattı.