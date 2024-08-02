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        Toroslar EDAŞ'tan Osmaniye'de bakım ve onarım çalışmaları

        Toroslar EDAŞ, 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:20
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        Toroslar EDAŞ'tan Osmaniye'de bakım ve onarım çalışmaları
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        Toroslar EDAŞ, 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Ekipler, 3.020 trafo ve 13.027 kilometre hat bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı.

        Kadirli, Merkez, Düziçi ve Bahçe ilçelerinde 1.942 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 66 trafo ve 111 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 283 Km’lik hattın bakımı tamamlandı.

        Osmaniye’de hizmet verdiği 261 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 86 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 1.814 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 65 elektrik panosu ve 52 trafo merkezi montajı da tamamlandı. Şirket, 2024 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdiğini söyledi.

        Müşteriler, şirketin web sitesinden, Toroslar 186 Mobil Uygulaması, 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan soru ve sorunlarını dile getirebilir.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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