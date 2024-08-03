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        67 yıllık iş yerleri depremde yıkıldı, yeni ekmek teknesi konteyner oldu

        OSMANİYE'de 67 yıllık iş yerleri depremde yıkılan Yalçın Çavdar (53), yaklaşık 8 yaşından bu yana babasının yanında başladığı kuru temizleme mesleğini konteyner iş yerinde sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 10:44 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:50
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        67 yıllık iş yerleri depremde yıkıldı, yeni ekmek teknesi konteyner oldu
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        OSMANİYE'de 67 yıllık iş yerleri depremde yıkılan Yalçın Çavdar (53), yaklaşık 8 yaşından bu yana babasının yanında başladığı kuru temizleme mesleğini konteyner iş yerinde sürdürüyor. 4 çocuk babası Çavdar, "Depremler sonrası iş yerimiz yıkıldı. Sağ olsun devletimiz bizlere konteyner iş yerleri yapıp verdi. Burada ekmeğimizi kazanıyoruz" dedi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler, Osmaniye'de de büyük yıkıma neden oldu. Kentte 1010 kişi yaşamını yitirirken; 173 bina deprem anında, 527 bina ise kontrollü olarak yıkıldı. Merkez İstiklal Mahallesi'nde 1950'li yıllarda inşa edilip hizmete giren Güvençler ve Belediye Pasajı da yaşanan depremlerde ağır hasar aldı. Esnafın tahliyesinden sonra bina kontrollü olarak yıkıldı. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ardından Valilik, AFAD ve Osmaniye Belediyesi tarafından bölgedeki esnafın yeniden ekonomik hayata katılabilmesi için Rahime Hatun Parkı'na konteyner dükkan kurulumları yapılıp teslim edildi.

        Kentte 45 yıldır baba mesleği olan kuru temizleme işini sürdüren Yalçın Çavdar, "2002 yılında vefat eden babam Mehmet Çavdar 1957 yılında depremlerde yıkılan pasajdaki iş yerini açmış. Ben de 8 yaşında babamın yanında çırak olarak bu işe başladım ve zamanla bu işi öğrendim. 45 yıldır da devam ettiriyorum. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerde iş yerimiz yıkıldı. Daha sonra devletimizin bizler için yapıp verdiği konteyner dükkanlara geçtik. Burada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, ekmeğimizi çıkartmaya çalışıyoruz" dedi.

        İNCE SANAT

        Mesleğin çok ince bir sanat olduğunu ve hata kabul etmediğini söyleyen Çavdar, "Babamdan bugüne bu işi yaptığımız için artık ustalaştım. İşimizi en güzel şekilde yaparak vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Kuru temizleme işi çok titizlik ister. Ben kumaş olarak, elbise olarak temizliyorum ve ömrü daha uzun oluyor. Ancak evlerde yüksek derecelerde yıkandığı ve ütülendiği zaman elbiseler tahriş oluyor. O nedenle benim hazırladığımız elbiselerin ömrü daha uzun oluyor ve müşterilerimiz de bundan çok memnun kalıyor" diye konuştu.

        Yalçın Çavdar, 6 Şubat depremlerinin çok yıkıcı etkilerinin olduğunu ve büyük hasarlara yol açtığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Allah böylesi afetleri, ülkemize, milletimize bir daha yaşatmasın inşallah. Konteyner iş yerimizde mücadelemizi sürdürüyoruz. Devletimizden Allah razı olsun."

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        Galeri
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        Galeri
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