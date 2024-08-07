Osmaniye'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, Düziçi-Yeşilköy yolu üzerinde meydana geldi. Ali Çolak yönetimindeki 80 ADE 385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çolak'ın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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