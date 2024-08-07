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        Osmaniye'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü

        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Ali Çolak (77) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:03 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:05
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        Osmaniye'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü
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        OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Ali Çolak (77) hayatını kaybetti.

        Kaza, Düziçi-Yeşilköy yolu üzerinde meydana geldi. Ali Çolak yönetimindeki 80 ADE 385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Çolak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çolak'ın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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