Tarlada bebek bulundu; 15 yaşında annesi cinsel istismara uğradığını söyledi

OSMANİYE'ninDüziçi ilçesinde mısır tarlasında erkek bebek bulundu. Bebek koruma altına alınırken, annesinin 15 yaşındaki A.Ç. olduğu belirlendi. Cinsel istismara uğradığını anlatan A.Ç.'nin ifadesi sonrası gözaltına alınan 16 yaşındaki İ.B.C., tutuklandı.

Olay, 6 Ağustos'ta ilçedeki İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tarladan ağlama sesi duyanlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Tarlaya gelen ekipler, bir bebek ile karşılaştı. Sağlıklı olduğu belirlenen bebek, devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, bebeğin annesinin 15 yaşındaki A.Ç. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.Ç., bebeğinin babasının kendisine cinsel istismarda bulunan 16 yaşındaki İ.B.C. olduğunu, korktuğu için oğlunu tarlaya bıraktığını söyledi. Ekipler, İ.B.C. ile olaya karıştıkları tespit edilen M.Y. ve H.S.Y.'yi de gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tümü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan İ.B.C. bu kez tutuklandı.